09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Саакашвили хочет напугать бабушек Луценко и Порошенко

Распространенная ранее рядом СМИ информация о задержании Михаила Саакашвили в Киеве не подтвердилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это пождтвердил сам Саакашвили, выступив перед журналистами, собравшихся возле ки киевской гостиницы , где он остановился.

«Страной управляет «барыга», который превратился в криминала. Меня невозможно напугать, пугайте лучше ваших бабушек», — заявил Саакашвили, обращаясь к президенту и генпрокурору Украины.

По его словам, в гостиницу он пришел вместе со своими иностранными друзьями выпить чай и неожиданно в здание вошли люди с автоматами.

«Они лгут, тысяча свидетелей, что эти лица были с автоматами Калашникова наперевес. У них не было права меня задерживать», — заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко таким образом пытается от него избавиться.

По заявлению депутата Верховной Рады Юрия Деревянко, Саакашвили не задержан, несмотря на то, что возле гостиницы где он остановился, окружена спецназом. По словам Деревянко, правоохранители хотели задержать лидера «Михомайдана». Однако возле здания гостиницы собрались сторонники Саакашвили и спецназ покинул территорию.

Напомним, ранее сегодня нардеп от партии «Батькивщина» Игорь Луценко написал на своей странице в соцсети, что Саакашвили будто бы задержан спецназом «Альфа». В свою очередь, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в социальной сети, что бойцы спецподразделения «Альфа» прибыли к зданию гостиницы на Почтовой площади в центре Киева, где находится экс-президент Грузии.

«К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (улица Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили! Все едем туда!», — написал Сакварелидзе на своей странице в фейсбуке.

Сам Саакашвили заявил, что неизвестные вооруженные лица хотели его похитить из гостиницы в центре Киева, где он был на встрече.

«К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх на тот этаж, где мы были с нашими иностранными друзьями», — сказал он журналистам.