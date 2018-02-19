19.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Саакашвили обломали с днем рождения Коломойского


Украинская власть, выдворив экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с Украины, поступила с ним не по-человечески.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, обративший внимание, что Саакашвили выдворили с Украины 12 февраля.

«А из Варшавы последний рейс на Женеву, где на следующий день отмечалось 55-летие Игоря Валерьевича Коломойского, отправлялся только в 16-50. А в 16-50 Саакашвили только отправили отсюда. Так что не успевал он на день рождения к Игорю Валерьевичу. Не по-человечески вышло», — иронически заметил политолог, более чем прозрачно намекая на негласную поддержку олигархом антипрезидентских акций саакашистов.

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