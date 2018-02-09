09.02.2018

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Саакашвили предложили самому выбрать себе страну для депортации

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, могут в принудительном порядке выдворить с Украины.

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Об этом в интервью «ТСН» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметивший, что если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище на Украине, то перед бывшим президентом Грузии откроются несколько возможностей.

«Первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Эта дорога открыта. Второй путь — добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польша», — сказал генпрокурор.

Еще одна возможность — экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии, где против Саакашвили возбуждено уголовное дело.

«Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили [по] экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение», — добавил Луценко.