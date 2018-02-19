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Саакашвили спешно выдворили с Украины, не дав выступить в суде о грузинских снайперах на Майдане
Михаил Саакашвили был выдворен с Украины накануне дня, когда он должен был давать показания в суде по делу о снайперах на Майдане. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве обратил внимание автор расследования о «грузинских снайперах» Андрей Веселов.
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«Любопытное совпадение. 13-го февраля, когда только был анонсирован наш материал, по забавному совпадению Саакашвили был экстренно выдворен с территории Украины, а на следующий день он должен был давать показания по делу о грузинских снайперах», — сказал Веселов.
Авторы расследования полагают, что сам Саакашвили не считает это совпадением, поскольку на своей пресс-конференции в Варшаве он заявил, что учил Порошенко революции, и тот его боится.
По его словам, в настоящий момент снайперы скрываются в Армении. Встретиться с российскими журналистами они согласились в Тбилиси. Кроме того, снайперы уже ответили на вопросы адвокатов, которые защищают бойцов «Беркута» в киевском суде. Показания переданы суду и изучаются.
Метки: Евромайдан, Михаил Саакашвили
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