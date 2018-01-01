01.01.2018, Киев, Михаил Рябов

4 160 просмотров

Саакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе

Телеканал мэра Львова ZiK показал новогоднее поздравление беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, где тот пообещал победить коррупционный режим Петра Порошенко в 2018 году и призвал к военному решению конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Любые договоренности с врагом про мир – это иллюзия. Договориться с Путиным – я сам знаю из личного опыта – это то же самое, что договориться про борьбу с коррупцией с нашей властью. То есть, мир настанет лишь тогда, когда создадим сильную армию и вынудим врага освободить нашу землю», — сказал Саакашвили.