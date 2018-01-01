 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
01.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Саакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе


Телеканал мэра Львова ZiK показал новогоднее поздравление беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, где тот пообещал победить коррупционный режим Петра Порошенко в 2018 году и призвал к военному решению конфликта в Донбассе.

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«Любые договоренности с врагом про мир – это иллюзия. Договориться с Путиным – я сам знаю из личного опыта – это то же самое, что договориться про борьбу с коррупцией с нашей властью. То есть, мир настанет лишь тогда, когда создадим сильную армию и вынудим врага освободить нашу землю», — сказал Саакашвили.

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