01.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Саакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
Телеканал мэра Львова ZiK показал новогоднее поздравление беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, где тот пообещал победить коррупционный режим Петра Порошенко в 2018 году и призвал к военному решению конфликта в Донбассе.
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«Любые договоренности с врагом про мир – это иллюзия. Договориться с Путиным – я сам знаю из личного опыта – это то же самое, что договориться про борьбу с коррупцией с нашей властью. То есть, мир настанет лишь тогда, когда создадим сильную армию и вынудим врага освободить нашу землю», — сказал Саакашвили.
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11:43 31 декабряГолос подполковника КГБ гостеприимно зовет нас в пропасть — советник Порошенко
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0:22 31 декабряАваков из Италии опубликовал фото окровавленного мужчины, обвиняемого в захвате заложников в Харькове
0:12 31 декабря«Мы оказываемся всё в более глубокой изоляции»: В Киеве поняли – что-то пошло не так
23:27 30 декабряУкраинская прокуратура продолжает искать российский след на Майдане
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21:57 30 декабряУкраинский политик обомлел в эфире от блондинки с декольте
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15:52 30 декабряЖена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко
15:47 30 декабряПродвинутая молодежь считает «отстоем» работать на Украине — мнение
15:40 30 декабряУкраинский политолог: в 2017 году мы потеряли Донбасс
15:26 30 декабряЖителя Киевщины выгнали из прямого эфира за слова о том, что Порошенко уничтожает свой народ
15:18 30 декабряКиевскую власть за блокаду Донбасса, ждёт международная ответственность
13:32 30 декабряКорчинский благодарит Бога за войну в Донбассе
13:20 30 декабряПризнание видного майданщика: Украина превращается в failed state
13:09 30 декабряПорошенко наваривается на схеме поставок ВСУ российских грузовиков
12:52 30 декабряСБУ готовит убийство Алексея Навального
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11:59 30 декабряУкраинку уволили с работы за посещение Геленджика
11:48 30 декабряНа пленных из ДНР во Львове приходили смотреть как на животных в цирке
11:18 30 декабряЕвгения Мефедова предложено считать русским человеком года
11:06 30 декабря«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными
10:30 30 декабряНа Украине завели дела на 14 участников АТО, переданных из Донбасса в рамках обмена
23:27 29 декабряЦе Европа: Рынок торговли людьми узаконен на Украине
22:48 29 декабряУкраина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России
21:42 29 декабряКинорежиссер Шахназаров рассказал, чего боится Запад
21:24 29 декабряНа Украине все освобожденные пленные пройдут жёсткую фильтрацию на принадлежность к русскому миру
21:13 29 декабряВ случае выхода из минских соглашений от Украины мало что останется — мнение
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15:04 1 январяСаакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
14:10 31 декабря«МИГи» и «СУшки» из-под полы для «Агрессора»
11:34 31 декабряИзвестному российскому политологу запрещен въезд в Евросоюз
0:28 31 декабряКонтуры «нового Мюнхена» — стратег Порошенко опечален переговорами США и РФ по Украине
18:08 30 декабряИсторик: Одесса дождётся. Русскому флоту – один переход из Севастополя
16:16 30 декабряРоссийская армия спасёт Донбасс
15:52 30 декабряЖена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко
13:09 30 декабряПорошенко наваривается на схеме поставок ВСУ российских грузовиков
12:52 30 декабряСБУ готовит убийство Алексея Навального
11:18 30 декабряЕвгения Мефедова предложено считать русским человеком года
11:06 30 декабря«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными
22:48 29 декабряУкраина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России
21:42 29 декабряКинорежиссер Шахназаров рассказал, чего боится Запад
21:13 29 декабряВ случае выхода из минских соглашений от Украины мало что останется — мнение
20:43 29 декабряАмериканские ракеты на Украине обострят отношения России и США — политолог
20:04 29 декабряЖириновский: конфликт в Донбассе вот-вот вспыхнет с прежней силой
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17:39 29 декабряЮжная Осетия: в состав России мы войдём только с ДНР и ЛНР
15:07 29 декабряКрымчане получили роскошный подарок от ФСБ
13:29 29 декабряВашингтон предложил РФ сдать Донбасс в обмен на отмену санкций
12:43 29 декабряВ Киеве ужаснулись: «Путин переиграл нас с обменом и взял Украину за хвост»
12:18 29 декабряВолкер счастлив, что в российском Крыму не ведутся боевые действия
11:32 29 декабряВолкер рассыпался в комплиментах Суркову
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2:36 29 декабряИрина Геращенко совершила преступление
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