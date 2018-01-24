24.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Саакашвили в шоке: Менты и СБУ-шники в Киеве ждут прихода Путина

Украинская элита является второсортной по отношению к российской со времен СССР. Об этом Михаил Саакашвили заявил в интервью либеральной «Новой газете».

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«СБУшники, которые меня вывозили, очень ругали Порошенко и говорили, что Путин бы здесь навел порядок. В госструктурах такие люди. У нас коррумпированные менты, для них враг — не Россия, а «америкосы» — сам это слышал. Почему, они и сами не знают», — сказал Саакашвили.

Он также заявил, что все украинские олигархи кроме Игоря Коломойского ведут бизнес в России.