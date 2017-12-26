26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Саакашвили возвестил о своей «маленькой тактической победе»

Михаил Саакашвили назвал “маленькой тактической победой” решение Окружного административного суда Киева о переносе рассмотрения дела по его иску к миграционной службе об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты.

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Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админсуд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решения и отложил заседание как минимум до 3-го января, поэтому Новый год я точно буду встречать в Киеве», — написал он.

Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января.