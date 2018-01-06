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06.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украина

Саакашвили вызвали на допрос в СБУ


Служба безопасности Украины вызвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на допрос 10 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Да, вызывали. На 11:00 в Главное управление СБУ», — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января Михаил Саакашвили должен был прибыть на допрос в Печерское РУВД в качестве свидетеля событий возле Октябрьского дворца, однако впоследствии допрос перенесли на 9-10 января.

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