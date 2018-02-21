21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Политика, Украина

Саакашвили запретили три года появляться на Украине


Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в Украину до 2021 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Могу подтвердить, это решение командира Мостинського отряда, на участке которого в сентябре Михеил Саакашвилли незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы. Действительно, ему (Саакашвили — ред.) запрещен въезд на 3 года», — сообщил Слободян.

По его словам, запрет для экс-президента Грузии будет действовать до февраля 2021 года.

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