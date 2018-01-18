18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Саакашвили заявил, что 22 января его обьявят на Украине вне закона

Михаил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил в эфире телеканала «News One».

По его словам, Управление государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января 2018 года решение Окружного административного суда Киева, который отказал Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

«Они ускоряют „суд по моей депортации“ из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине», — заявил Саакашвили.

Как стало известно, на 22 января Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января. Заседание начнется в 10:00.