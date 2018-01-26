26.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Самый продвинутый искусственный интеллект мира впал в ступор от вопроса о коррупции на Украине

Считающийся самым «продвинутым» роботом в мире, искусственный интеллект «София» впал в анабиоз после вопроса о коррупции на Украине.

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Об этом сообщает телеканал 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После вопроса о том, как побороть коррупцию София впала в ступор.

«У нее, якобы, завис процессор и сломался скрипт. Известно, что накануне София принимала участие в дискуссии в «Украинском доме» в Давосе. Когда журналисты спросили робота, что же надо сделать, чтобы побороть коррупцию на Украине, София промолчала. Ее разработчики объяснили — она не сломалась, просто именно в этот момент специальный режим спонтанных ответов у нее был выключен», — говорится в сообщении.