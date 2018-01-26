26.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 332 просмотров
Tехнологии, Коррупция, Наука, Общество, СМИ, Украина

Самый продвинутый искусственный интеллект мира впал в ступор от вопроса о коррупции на Украине


Считающийся самым «продвинутым» роботом в мире, искусственный интеллект «София» впал в анабиоз после вопроса о коррупции на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает телеканал 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После вопроса о том, как побороть коррупцию София впала в ступор.

«У нее, якобы, завис процессор и сломался скрипт. Известно, что накануне София принимала участие в дискуссии в «Украинском доме» в Давосе. Когда журналисты спросили робота, что же надо сделать, чтобы побороть коррупцию на Украине, София промолчала. Ее разработчики объяснили — она не сломалась, просто именно в этот момент специальный режим спонтанных ответов у нее был выключен», — говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть