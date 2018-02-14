14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Савченко заявила, что больше не пойдет как баран на бойню

Скандальный депутат Верховной Рады, бывший боевик так называемой АТО Надежда Савченко против предоставления особого статуса Донбассу, но хочет, чтобы такие полномочия получили все регионы Украины.

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Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже имели особый статус для Крыма — это был отдельный округ и мы увидели, что очень легко его потеряли. Если мы будем допускать и дальше такие государственные ошибки, мы так по частям потеряем Украину. Этого нельзя делать — Украину нужно, наоборот, объединять, а для этого нужно не только Донбассу давать отдельный статус, а давать всей Украине одинаковый статус, но всей Украине такой, как требует себе Донбасс. И сколько бы политики не кричали, что мы будем идти тем путем, которым они нас поведут, я вам скажу не как политик — я больше как баран на бойню ради политиков не пойду. Я больше на их слова никогда не поведусь, и вам не советую, украинцы», — сказала Савченко.