23.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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СБУ арестовала организатора антивоенного митинга в Мариуполе – ему шьют «содействие террористам»

Украинские спецслужбы в Мариуполе задержали жителя Донецка по обвинению в подготовке антивоенных митингов — против него возбуждено уголовное производство по статье… «содействие террористам». Об этом на брифинге в Киеве рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудники СБУ пресекли в Мариуполе фейковые акции, которые планировали организовать российские спецслужбы накануне Дня Небесной Сотни.

Правоохранители установили, что по заданию кураторов из РФ житель Донецка — заместитель псевдообщественного сепаратистского образования «Молодая Республика» Абду Самар Хасан заказал в Мариуполе напечатать для распространения пятнадцать тысяч агитационных листовок, которые содержали призывы к местным жителям выйти на так называемый «антивоенный митинг и прекратить падение страны в финансовую пропасть», − рассказал украинский чиновник об «успешной» спецоперации.

По словам представителя СБУ, они раскрыли всю схему проведения антиправительственного митинга и установили всех причастных к этому лиц.

«По информации спецслужб, аналогичное мероприятие параллельно планировалось провести и во временно оккупированном Донецке, что должно было символизировать «единство народа Донбасса». Данные сюжеты с этих фейковых акций уже ждали российские пропагандисты.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по указанию спецслужб РФ для «усиления» этой провокации в середине февраля житель Киева направил заявку в Мариупольский городской совет о проведении культурно-просветительской акции «Праздник мира» под антивоенными лозунгами.

Сотрудники СБ Украины установили, что организатором акции является активист пророссийского общественного объединения «Изменим мир вместе», который неоднократно принимал участие в заказных акциях, в частности в декабря 2016 года под посольством США. Лидером этого объединения является гражданин России Алексей Муратов…

Для подготовки фейковой акции организатор арендовал сцену для проведения митинга, заказал рекламу на местных интернет-сайтах и ​​радиостанциях, нанял несколько местных творческих коллективов. Он даже пытался привлечь к проведению мероприятия известных в Украине патриотических блогеров», − обрисовал Кононенко весь масштаб сорванного митинга.

По материалам СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации»).