 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017
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Политические репрессии, Спецслужбы, Украина

СБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от обмена


В украинских тюрьмах сидят не только военнопленные, захваченные во время боя, но и случайные жители Донбасса, попытавшиеся пересечь линию разграничения и задержанные СБУ по мнимым обвинениям.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

Он подчеркнул, что Киев уже неоднократно затягивал обмен военнопленными, чтобы не допустить их возвращения в Донбасс.

«Это не только те люди, которых взяли в плен на поле боя, но и абсолютно случайные жители Донбасса, которые были незаконно задержаны и обвинены в финансировании терроризма или являлись просто знакомыми каких-либо военнослужащих ЛДНР. На украинской стороне незаконно удерживаются люди, под пытками давшие показания по делам, к которым не имеют никакого отношения. К их родственникам на Украине СБУ применяет меры морального и даже физического воздействия для недопущения их обмена», — сказал депутат.

По его словам, именно с верификацией списка и были постоянно вызваны задержки обмена.

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