 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Общество, Украина

СБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от возможности обмена


В украинских тюрьмах сидят не только военнопленные, захваченные во время боя, но и случайные жители Донбасса, попытавшиеся пересечь линию разграничения, и задержанные СБУ по мнимым обвинениям.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

Он подчеркнул, что Киев уже неоднократно затягивал обмен военнопленными для того, чтобы не допустить их возвращения на Донбасс.

«Это не только те люди, которых взяли в плен на поле боя, но и абсолютно случайные жители Донбасса, которые были незаконно задержаны и обвинены в финансировании терроризма или являлись просто знакомыми каких-либо военнослужащих ЛДНР.
На украинской стороне незаконно удерживаются люди, под пытками давшие показания по делам, к которым не имеют никакого отношения. К их родственникам на Украине СБУ применяет меры морального и даже физического воздействия для недопущения их обмена.  Именно с верификацией списка и были постоянно вызваны задержки обмена. Будем надеяться, что на этот раз всё пройдет без провокаций Киева, и люди вернутся на Новый год домой, к своим родным и близким», − сообщил Владислав Бердичевский.

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