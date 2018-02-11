11.02.2018, Киев, Игорь Круглов

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В Киеве, несмотря на нацистов, почтили память Александра Пушкина

В пятницу, 9 февраля, в Киеве почитатели русской культуры возложили цветы к памятнику великому поэту в Пушкинском парке, который расположен в Шевченковском районе, в местности Шулявка. Парк разбит между проспектом Победы, киностудией им. А.П. Довженко и промзоной по ул. Дегтярёвской.

Заложен он был еще в конце XIX века. Ранее здесь находился фруктовый сад. Осенью 1898 года член городской думы по фамилии Ромишовский внес предложение присовокупить к тогдашним границам Киева этот участок и устроить тут загородный парк общественного пользования. Дума определила выделить для проекта 58 десятин земли. Поскольку в следующем, 1899 году, отмечалось 100-летие со дня рождения Пушкина, парку решено было присвоить имя «солнца русской поэзии», как назвал Александра Сергеевича В.А. Жуковский.

Достоверно известно, что Пушкин в Киеве бывал два раза. Первый приезд произошел в мае 1820 года, когда поэт следовал с императорским поручением к генералу И. Инзову по пути из Санкт-Петербурга в Екатеринослав (нынешний Днепр). Тогда в Киеве он пробыл лишь около двух суток.

Второй визит относится к 1821 году. Будучи сотрудником кишиневской канцелярии Инзова, с разрешения начальства, Пушкин отправился в имение своих друзей Давыдовых в бессарабской (молдавской) Каменке. Давыдовы были родственниками семейства генерала Николая Николаевича Раевского. Последний считался одним из самых героических военачальников Отечественной войны. Его подвиги под Смоленском и на Бородине воспеты в стихах и песнях, а «батарея Раевского» — центральный пункт обороны русской армии во время Бородинского сражения – навсегда вошла в анналы военной истории. В конце 1821 года Давыдовы и Пушкин перебрались в киевский особняк Раевских в Крепостном переулке.

В Киеве поэт провел около двух недель, после чего вернулся в Бессарабию (Молдавию). Некоторые источники утверждали, что поэт побывал в «матери городов русских» и в конце 1822 года, но данный факт не имеет аутентичных свидетельств.

Киев произвел на молодого Александра Сергеевича весьма волнующее впечатление. Киевские, древнерусские темы и мотивы заняли важное место в его творчестве. Достаточно вспомнить хотя бы «Песнь о вещем Олеге», чтобы убедиться в этом. Гений русской поэзии обзавелся здесь немалым количеством новых знакомых и друзей, оставивших след в культуре и литературе.

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В 1899 году одна из центральных киевских улиц была названа Пушкинской. Кстати, следует обратить внимание на то, как точно обозначались тогда поименования в честь великих людей. Улицы Пушкинская, Фундуклеевская, Терещенковская, Бибиковский бульвар и т.д.

И лишь в советские годы появилась традиция, которой неуклонно следуют, несмотря на всю их показушную декоммунизацию, современные бандеровские временщики на Украине – называть улицы так, словно они принадлежали носителям имен. Сравните: улицы Ленина, Свердлова, Воровского — и улицы Бандеры, Телиги, Сичовых стрельцив и проч.

Но вернемся к теме нашего репортажа. В 1962 году у входа в Пушкинский парк был установлен монумент работы скульптора А. Ковалева, на пьедестале которого значилось: «Пушкину — украинский народ». К этому монументу в пятницу 9-го февраля, как и в предыдущие годы, были возложены цветы в знак уважения к величию светоча русской словесности.

За годы хозяйствования неонацистских украинских плутократов памятник неоднократно подвергался оскорблениям и осквернениям. Например, на нем долгое время была нацеплена жовто-блакитная лента.

В прошлом году, к дню рождения поэта, украинские провокаторы заявили о якобы готовящихся здесь «сепаратистских эксцессах», и на возложение цветов явились представители спецслужб, фиксировавшие все действия возлагателей.

Нынешние пушкинские дни проходят в атмосфере нарастающих нападок против всех представителей и носителей русской культуры, русского языка, да и вообще всего русского. Все это происходит на фоне беспрецедентной бесовской агрессии против канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, — агрессии, инспирированной марионеточной властью и ее западными кукловодами.

В адрес структуры, под эгидой которого проходило возложение цветов, — Российского центра науки и культуры, — постоянно поступают угрозы, на него было совершено несколько нападений, оставшихся без последствий при попустительстве власти и полиции.

Сейчас возникла новая опасность. Шеф одиозной террористической организации «ОУН» Николай Коханивский заявил, что 18 февраля ее члены захватят РЦНК и сожгут его. Все эти публичные угрозы, как и прежде, остаются без реакции властей и силовых структур.

Тем не менее, несмотря на постоянные угрозы, Россотрудничество продолжает свою культурно-просветительскую деятельность, не позволяя предать забвению лучшие имена деятелей российской культуры, литературы и науки, прочно связанные с нашей общей историей.

Накануне памятной даты состоялся концерт лучших киевских исполнителей, которые представили музыкальную программу на стихи Александра Сергеевича. На очереди также пушкинские чтения и театрализованные постановки по произведениям поэта.