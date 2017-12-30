30.12.2017, Москва-Киев, Михаил Рябов

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СБУ готовит убийство Алексея Навального

СБУ готовит убийство Алексея Навального с целью дестабилизации ситуации в России накануне президентских выборов. Такие данные в своем блоге публикует экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

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«Ещё один мой источник из СБУ подтвердил, что убийство Немцова — дело рук сбушников, которые в тот же день преспокойно себе улетели в Киев из Москвы… Нельзя недооценивать уровень подготовки СБУ.

Больше скажу, источник мне шепнул, что готовится новая диверсия…

Лёша Навальный — следующий, кого должны громко убрать с обвинениями в адрес Кремля.

Сегодня СБУ — центр управления и организации диверсий в России, управляемый ЦРУ.

Работать сбушники будут не сами, а руками фанатиков из праворадикальных группировок. Примером может послужить Вороненков.

Связывает эти два события между собой Пономарёв. Илья не только причастен к убийству Вороненкова, поскольку вывел его на точку совершения преступления. Пономарёв также является источником финансирования оппозиции якобы деньгами Ходорковского, которые идут в Россию через Украину. А одним из всё ещё узнаваемых и раскрученных оппозиционеров является Лёша Навальный, который и получает деньги от Пономарёва. Он, идиот, даже не понимает, что хозяева его уже приговорили и ведут на заклание, барана.

Лёша. Ты прекрасно знаешь, что я прав. Что именно от Пономарёва тебе по каналам заходят деньги. Имей в виду, они тебя приговорили и уже разработан план твоего сакрального устранения под выборы, для обвинения Путина», — пишет Кот.