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СБУ передала Сербии список сербов-добровольцев, воюющих за ДНР-ЛНР
Служба безопасности Украины передала Сербии список из 23 фамилий сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне ДНР и ДНР.
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Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, официальной реакции Белграда пока не поступало.
«Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года мы передали им фамилии 103 сербов, участвовавших в вооруженном конфликте на востоке нашего государства», — сказал Грицак.
По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые, по данным украинской спецслужбы, участвовали в боевых действиях на востоке.
«К сожалению, пока у нас нет информации о какой-либо официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди 103 человек один серб, в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения терактов на территории одной из стран ЕС. Его фамилию мы также передали сербам», — рассказал глава СБУ.
Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом или вербуют людей для участия в таких конфликтах.
11 октября Грицак заявил, что на стороне ДНР и ЛНР воюет 300 граждан Сербии и Служба безопасности Украины располагает достаточно большой информацией о каждом из них.
Прокуратура Сербии утверждает, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.
Метки: добровольцы, Донбасс, СБУ, Сербия
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