26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Киев, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура

СБУ похвалилась закрытием 30 сайтов «донбасских террористов»


Служба безопасности Украины заблокировала более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне, на которых пропагандировались «идеи терроризма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность террористических организаций, запрещенных в Украине» — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти веб-ресурсы администрировались из других стран.

Ранее, Служба безопасности Украины обвинила российского производителя одежды Gloria Jeans в «финансировании терроризма». По данным следствия, изготовленный в ЛНР товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей Украине. Кроме того, российская компания платила налоги Луганской народной республике.

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