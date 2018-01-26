26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

725 просмотров

СБУ похвалилась закрытием 30 сайтов «донбасских террористов»

Служба безопасности Украины заблокировала более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне, на которых пропагандировались «идеи терроризма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность террористических организаций, запрещенных в Украине» — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти веб-ресурсы администрировались из других стран.

Ранее, Служба безопасности Украины обвинила российского производителя одежды Gloria Jeans в «финансировании терроризма». По данным следствия, изготовленный в ЛНР товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей Украине. Кроме того, российская компания платила налоги Луганской народной республике.