17.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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СБУ пыталась завербовать пожилую жительницу ЛНР

Украинские спецслужбы не оставляют попыток завербовать жителей республик Донбасса. Так, сотрудники СБУ под угрозами заставляли с собой сотрудничать жительницу ЛНР, которой было необходимо получить загранпаспорт на территории Украины.

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Об этом МГБ ЛНР рассказала жительница города Стаханов Елена Волкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уроженка города Николаев, и так как у меня родственники находятся за границей, мне понадобился загранпаспорт. Для его получения мне понадобилось выезжать по месту прописки», – рассказала Волкова.

В Николаеве при подаче документов женщину смутило то, что сотрудница сервисного центра очень долго их пересматривала, а после попросила подождать руководителя центра по выдаче загранпаспортов. Спустя 20 минут вышел администратор данного центра и пригласил её к себе в кабинет.

«Когда я зашла в кабинет, там меня уже ждали четверо молодых людей, по всей видимости, сотрудники СБУ. Они в принудительном порядке заставили меня с ними беседовать. Я живу в городе Стаханов, ЛНР, и их интересовала информация, что происходит в городе. В частности, они расспрашивали меня про присутствие на территории города российских войск. Я рассказала им, что российских войск я не видела, у нас в городе ходят наши казаки в «кубанках», − рассказала она.

После этого сотрудники СБУ попытались завербовать жительницу ЛНР, пообещав денежное вознаграждение в случае сотрудничества.

«Они мне предложили устроиться работать в одну из воинских частей в городе и за денежное вознаграждение передавать им информацию. На что я ответила, что у меня нет здоровья работать, я уже пожилая женщина. Как только я получила паспорт, я сразу же уехала домой в ЛНР. СБУшники пообещали, что свяжутся со мной, но пока мне никто не звонил.

Как я могу предавать свой город? Я прекрасно вижу, кто стреляет по нам, мы живём в доме, в который два раза попадал украинский снаряд. В 2015 году попал снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч», а в 2016 году снаряд прилетел уже в другую сторону дома. Они не понимают, что такое война воочию, а это очень страшно», − рассказала Елена Волкова