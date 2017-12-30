30.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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СБУ репрессировала 18 футболистов ДНР

Сегодня СБУ рассмотрела дело относительно футболистов, выступающих за сборную ДНР по футболу. Итоговым решением спецслужбы стал пожизненный запрет восемнадцати игрокам на любую футбольную деятельность на территории Украины.

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Так, в список СБУ попали:

— Кравченко Владимир Сергеевич, 10.01.1986 г.р .;

— Никулин Денис Сергеевич, 17.10.1994 г.р .;

— Синьков Максим Юрьевич, 09.12.1997 г.р .;

— Селезнёв Анатолий Викторович, 08.04.1995 г.р .;

— Крохмаль Сергей Игоревич, 29.08.1990 г.р .;

— Кушнир Андрей Юрьевич, 22.02.1994 г.р .;

— Рябой Андрей Александрович, 26.03.1988 г.р .;

— Мишин Владислав Вадимович, 22.05.1994 г.р .;

— Зинченко Руслан Владимирович, 26.08.1996 г.р .;

— Махно Ярослав Николаевич, 15.05.1993 г.р .;

— Саетов Роман Сергеевич, 18.08.1981 г.р .;

— Свиридов Платон Николаевич, 20.11.1986 г.р .;

— Поточный Денис Григорьевич, 08.05.1985 г.р .;

— Иванов Иван Александрович, 12.02.1988 г.р .;

— Дмитришин Игорь Олегович, 24.10.1995 г.р .;

— Станенко Виктор Вадимович, 31.10.1991 г.р .;

— Шмаков Никита Русланович, 20.04.1996 г.р .;

— Золотарь Константин Павлович, 24.03.1994 г.р.

Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось пообщаться с некоторыми из «опальных» футболистов, и узнать их мнение по этому поводу.

«С одной стороны, мне как-то всё равно. Пусть запрещают, что хотят и кому хотят. Это их право. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, я-то ведь тут не при чём, я просто занимаюсь своим любимым делом, а спорт должен быть вне политики. В данное время всё зависит не от нас, спортсменов. Просто кто-то там наверху придирается, создаёт видимость работы. Судьбу не обманешь. Я не понимаю, как человек может спокойно играть в футбол, находясь на Украине, и не переживать о том, как их родные, близкие, бабушки и дедушки живут под обстрелами, просыпаются каждый день и говорят: «Спасибо» за то, что просто живы», – рассказал Виктор Станенко, нападающий ФК «Победа», регулярный игрок сборной ДНР.

В свою очередь, Константин Золотарь, основной защитник «Победы» и сборной ДНР заявил, что политика не должна вмешиваться в дела спорта, но раз уж такое произошло, то он и его товарищи как играли за родной город, так и будут играть:

«Лично я отношусь к этому спокойно. Этого и следовало ожидать, каждый выбрал свою дорогу. Вот Киев запретил нам играть на территории Украины, а потом они ещё что-то говорят о том, что мы – одна страна, что «Донецк – это Украина», а сами берут и вставляют палки в колёса.

Неправильно, что политика вмешалась в дела спорта, это другая сфера деятельности, хоть и говорят, что спорт вне политики, оказывается, это совершенно не так. Мы всего-навсего занимаемся любимым делом в своём городе, где у нас всё: семьи, работа. Почему мы не можем играть в футбол в своём родном городе? В сложившейся ситуации никто не виноват. А коллеги сделали свой выбор, и осуждать их не хочется, хоть и неприятно, что много разговоров ходит, что мы сепаратисты и т.д. Мы видим, что футбол там уже не тот, что был раньше. Все это понимают и видят. Поэтому каждый сделал свой выбор. Ну а мы, как играли, так и будем играть за свой родной город!», – уверенно заявил футболист.