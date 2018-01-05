 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Криминал, Крым, Россия, Украина

СБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма


Экс-министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский арестован в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевського, который непосредственно принимал участие в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилье в столице проведен санкционированный обыск», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями».

Михальчевский был уволен с должности летом 2014 года. Аксенов тогда подверг главу Минздрава публичной критике.

Глава Крыма тогда заявил, что из разных районов полуострова поступают сигналы о том, что прибывшая из России гуманитарная помощь распродается. Кроме того, завышение цен на лекарства в аптеках доходит до 200%, в больницах продолжают вымогать «благотворительные» взносы. Прокуратуре и органам МВД было поручено организовать проверку по указанным заявлениям.

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