09.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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СБУ возбудила дело против монаха за Георгиевскую ленту

СБУ возбудила дело в отношении монаха – доктора богословия за открытку с Георгиевской лентой в «Фейсбуке». Об этом в своем блоге сообщил сам обвиняемый — иеромонах Иоанн (Тульчинская епархия Московского Патриархата).

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«Сегодня был по повестке в милиции (фото прилагается), куда пришли материалы из СБУ. В отношении меня открыто административное дело. Вы будете смеяться, но поводом стало размещение мною, тут в фб, 9 мая прошлого года, поздравительной открытки с изображением георгиевской ленточки.

Я дал в милиции свои пояснения (в ближайшее время опубликую его здесь), но будет еще суд, все буду публиковать у себя на странице. Однако вот, что я пока подумал:

Во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет, я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно?

Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т.к. считаю, что заплатил за такую возможность.

Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ.

Самое интересное, что… в (на) Украине можно спокойно ходить по улицам в форме СС», — пишет он.

Монах призывает: «Размещайте фото георгиевских ленточек в любых группах особенно где бывают нацики. И если есть такая возможность, сообщите об этом случае в любые доступные для вас СМИ. В любом случае со своей стороны я сделаю все, чтобы СБУВ пожалела о том, что со мной связалась».