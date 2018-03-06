06.03.2018

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СБУ взялась за киевских исламистов-атошников

Сегодня утром СБУ с обыском нагрянула в Исламский культурный центр на улице Дегтяревской в Киеве. Силовики выбили двери мусульманской школы, расположенной на территории центра и конфисковали какую-то литературу.

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Об этом в своем блоге сообщил объявленный в РФ в розыск лидер экстремистской секты «Братство», националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Корчинский переживает, что обыск провели в «проукраинской» мечети, а в «пророссийской» на Татарке такого не было.

«Рано утром в исламском культурном центре на Дегтяревской эсбеушники устроили обыск. Выбили двери кафе и школы (там действует общеобразовательная школа, очень патриотическая) конфисковали какую брошюрку и уехали. Исламский культурный центр очень проукраинский. Капелланы-имамы работают в АТО, вдохновляют бойцов мусульман защищать Украину. Интересно, что к промосковской мечети на Татарке у СБУ никогда не было никаких претензий. До сих пор не вычищена московская агентура в СБУ, стремится настроить украинских мусульман против Украинского государства», — заявил Корчинский.

Напомним, в мечети на территории культурного центра провела свадьбу известная украинская певица Джамала, вышедшая замуж за сына меджлисовского функционера Бекира Сулейманова.