09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ задержала и «в рамках закона» сломала челюсть бывшему депутату Верховной Рады

Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Печерском районном суде Киева.

Сегодня, 9 февраля, Печерский районный суд должен избрать экс-нардепу Шепелеву меру пресечения.

Вместе с тем, в СМИ обнародовали информацию о том, что при задержании экс-нардепа сильно избили. Популярный видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал на своей страничке в соцсети фото избитого политика.

«Как я вам и сообщал с утра — экс-нардеп Шепелев избит сотрудниками правоохранительных органов, причем, били несколько дней. Но я не думал, что они его покажут публике, думал, что постесняются. Не постеснялись. У него также сломана челюсть. Правовое государство», — написал Шарий.

А вот, как выглядел Шепелев до тесного общения с сотрудниками СБУ.

Вместе с тем, в комментарии журналистам в пресс-службе СБУ заявили, что синяки под глазами у политика появились «в рамках действующего законодательства».

Напомним, экс-депутат от БЮТ Александр Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в покушении на убийство бывшего акционера «Родовид Банка» Сергея Дядечко.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев якобы согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье «госизмена».