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СБУ заставила родителей онкобольных детей прервать лечение в ЛНР
Украинские спецслужбы всячески препятствуют реализации гуманитарной программы «Воссоединение народа Донбасса».
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Об этом в Донецке рассказал и. о. заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот, отвечающий за реализацию программы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Шестеро детей с подконтрольной Украине территории проходили курс химиотерапии в ЛНР. Данные дети получали квалифицированную медицинскую помощь. Стоит отметить, что украинские спецслужбы в лице СБУ начали давить на родителей за то, что их дети проходят лечение в ЛНР, и родителям пришлось прервать курс лечения и вернуть детей на подконтрольную Украине территорию», − сообщил Дробот.
Метки: Александр Дробот, ЛНР, онкология, СБУ
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