06.02.2018

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СБУшники пытали жителя Луганщины в лесу, принуждая к сотрудничеству

Украинские спецслужбы похищают мирных жителей Донбасса, под пытками, угрозами или с помощью шантажа заставляя их шпионить в пользу Украины.

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Об этом на youtube-канале МГБ ЛНР рассказал пострадавший от действий СБУ Станислав Ливаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работали на переправе через реку, разделяющую посёлки Лобачево и Жёлтое. Перевозили мы пенсионеров и местных жителей с территории ЛНР на Украину и обратно. Недавно, когда мы перевозили людей, ко мне подбежали трое солдат ВСУ. Двое были в военной форме, один в маскхалате. Они приказали мне выйти из лодки и двигаться по тропинке в указанном направлении. Я начал идти по тропинке. Оглянувшись, я увидел, что солдаты ВСУ начали кидать под ноги бабушкам, которых я перевозил, дымовые шашки. Также они открыли огонь по лодке, чтобы она утонула», − рассказал Ливаренко.

Пострадавший от противоправных действий со стороны сотрудников СБУ мирный житель ЛНР рассказал, как его вывезли в лес, и под пытками заставили сотрудничать с украинскими спецслужбами.

«После того, как они расстреляли лодку, меня догнали и начали избивать. Украинские солдаты наносили мне удары по лицу, после чего приказали стать на колени и выстрелили из автомата прямо у меня над ухом. После того, как от выстрела я получил лёгкую контузию, они надели мне мешок на голову.

Затем меня привезли в какой-то дом, куда через какое-то время приехали две машины. Чтобы местные жители не заметили, сотрудники СБУ аккуратно вывели меня из дома и вывезли в лес. По приезду меня вывели из машины и начали пытать, скрутили руки за спиной, и начали наносить удары.

Позже они мне надиктовали нужные слова, которые я должен был сказать на камеру. Так как вся левая сторона моего лица была в гематомах, они снимали меня с боку. СБУшники мне сказали, что, если я хочу жить, я должен с ними сотрудничать и сообщать обо всех событиях, которые происходят в ЛНР. Для передачи им информации они приказали мне завести аккаунт в социальной сети Viber или Instagram», − рассказал потерпевший.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ООН обвинила СБУ в применении пыток на Донбассе.

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