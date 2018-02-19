19.02.2018, Симферополь, Максим Карпенко
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Крым, Опрос, Россия, Социология

Сценарий западных санкций против России не сработал


Воссоединение Крыма и России стало точкой роста российской идентичности, придало гражданам РФ веры в государство и стало предметом гордости. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил гендиректор социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, большинство граждан России во время опросов называют воссоединение с полуостровом одним из главных событий последних лет.

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«Воссоединение Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией называется в числе первых и самых главных событий, которые говорят о том, что Россия за последние годы вернула себе не на словах, а на деле суверенитет, независимость и, что называется, поднялась с колен.

Есть много проблем, много сложностей, сфер, где нам гордиться пока нечем, но воссоединение с Крымом и Севастополем показало, что есть и те сферы, которыми мы по праву можем гордиться.

И, действительно, гордимся. Это событие, воссоединение, существенно укрепило общероссийскую политическую идентичность, не говоря уже о том, что придало такой заряд оптимизма и бодрости, веры в победу, в успех граждан Российской Федерации, что даже кризис, непростой двухлетний кризис, экономический 15-16 года, наша федерация прошла без каких-то значительных политически потрясений, без волнений и упадочных настроений», — заявил Федоров.

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