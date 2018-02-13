13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сделать Украину безлюдной — новая стратегия киевской власти

Безвизовый режим с Евросоюзом стал хорошим подарком для украинской власти, выдавливающей таким образом ту часть населения, которая представляла реальную угрозу режиму.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могу не отметить очень «мудрый» поступок власти с «безвизом», с Евросоюзом. Потому что, в виду растущей безработицы, которая только официально у нас 10 процентов, а на самом деле намного больше, взять и открыть границы, в том числе в Европу. Тем, кто наиболее активен, кто недоволен ситуацией, показали ворота — можно ехать. Поэтому сейчас для власти не важен наш ВВП, наша технологичность и так далее. С точки зрения сохранения власти, это очень умные решения, которые позволяют недовольным выехать», — сказал Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина намерена перевыполнить могильный прогноз ООН.

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