25.01.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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«Съедят» ли мэра Одессы Труханова?

Молодой человек, вас таки интересует, что за очередной шухер с геволтом поднялся вокруг нашей мерии? — И я вам отвечу: это таки да – еще одна попытка поменять первое лицо в городе. Что же опять стряслось?

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В январе наши дорогие и любимые избранники собирались провести внеочередную сессию горсовета. Все дело в том, что еще в прошлом году муниципалитет прикупил недвижимость – корпуса обанкротившегося завода «Краян» на Молдаванке. Чтобы обустроить там часть городских служб и управлений. Дело доброе, но щедрой рукой за них была отвалена довольно-таки крутая сумма, 185 миллионов гривен. И пошла писать губерния!

В итоге, Национальное Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) устроило образцово-показательные проверки с вытекающими последствиями типа обысков в мэрии и даже кабинете самого нашего городского головы. Геннадия Труханова. А киевский суд – наложил арест на переведенные деньги. Подумав головами, высокие договаривающиеся стороны пришли к здравому решению: лучше владельцам зданий – получить таки пусть меньшую, но немалую «пару копеек», а городским властям – таки вступить во владение и избавиться от гембеля с настырным НАБУ. Сторговались на цифре в 90 миллионов гривен. Однако мэра в городе не оказалось. Он еще до новогодних праздников отправился в закордонный отпуск, который продлил. А потом, буквально на днях, оформил командировку для переговоров с греческими партнерами для решения вполне себе важных вопросов. И сессию перенесли аж на 16 февраля. Тем паче, выяснилось, что и многие депутаты изволят отдыхать, так что – кворума не будет. И где же кризис и катастрофа, спрашиваю я вас?! И сам отвечу: в головах тех, кто все годы правления Труханова копает под него, как голодный бобик на помойке.

Еще не успели господа из мэрии объявить о переносе сессии, как в СМИ появилось очередное заявление Эдуарда Гурвица, бывшего мэра Одессы в 1994-98 и 2004-2010. годах. Не заявление, а форменный донос с готовым расстрельным приговором. Дескать, нынешний городской голова –бандит, распродающий недвижимость, «пилящий бабло» и связанный со страшными людьми типа криминального авторитета Александра Ангерта по кличке «Ангел», и его партнера Владимира Галантерника, обитающего в Греции. И вообще, никогда в Одессе не было такого беспредела и коррупции, да и сам Труханов – гражданин то ли России, то ли Греции. А то и обеих стран сразу.

Вот только, большинство одесситов не без иронии восприняли эти вопли, хотя в них есть и доля истины. Почему? – Да потому, что таки надо немножко знать, кто такой пан Гурвиц! Ведь именно при нем, пришедшем к власти впервые в лихие 90-е, и началось все то, в чем он обвиняет нынешнего мэра. Настоящие бандитские войны с отстрелом и криминальных авторитетов, и мешавших наполеоновским планам Эдуарда Иосифовича бизнесменов. Распродажа памятников архитектуры и санаториев у моря. Убийства и избиения оппозиционных ему журналистов – вплоть до популярнейшего редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко, застреленного по дороге в редакцию. И это он, Гурвиц, имел непосредственные и весьма теплые деловые отношения с теми же Ангертом и Галантерником. Пока не «побил горшки» с ними.

Плюс к этому – именно при его правлении встали на ноги в Одессе разнообразные организации украинских националистов и неофашистов. Недаром, его другом числится один бывший лидер УНА-УНСО и не менее оголтелого «Братства». Дмитрий Корчинский. И именно при Гурвице прошло по нашему городу первое неонацистское факельное шествие. А его подручные типа «атамана гайдамаков» Сергея Гуцалюка и прочих приближенных, стали убийцами 2 мая страшного 2014 года…

Мудрено ли, что мои земляки ТРИЖДЫ прокатили на мэрских выборах оголтелого русофоба, пособника националистов и просто, злобного самодура Гурвица, предпочтя ему сначала Алексея Костусева, а потом и Геннадия Труханова.

И я вам скажу: Труханов – отнюдь не белый и пушистый. Но мы выбирали его, и не политическому трупу Гурвицу его снимать. Худо-бедно, а за эти годы он таки кое-что сделал. Привел в порядок улицы и площади. Ведет глобальную реконструкцию трамвайных путей в городе. Да, только полный…идеалист скажет, что он кристально чист. Но покажите мне такого в нынешней политической и хозяйственной «обойме» не только Одессы, но и всей Украины! К тому же, в политике он хоть немного старается не якшаться с неофашистами, порой даже одергивая их. И соблюдает возможные при нынешней власти остатки порядочности и достоинства. К примеру, выступает против сноса памятника Екатерине Великой и ее сподвижникам, И что бы нам не пытался внушать явный сторонник обоих майданов и не менее явный пособник погромщиков и бандеровцев Гурвиц, мы ответим: коней на переправе не меняют. По крайней мере – на хромых уток сомнительной свежести!