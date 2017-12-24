 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
24.12.2017, Киев, Максим Карпенко
  6 592 просмотров
Политика, Украина

Семенченко сокрушается: Боевиков АТО ненавидят в Харькове и Мариуполе


Украинских боевиков, участников так называемых «добровольческих батальонов», посмевших участвовать в акциях против Петра Порошенко, похищает и пытает СБУ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пока националисты отвлеклись на войну на Донбассе, в Киеве установился «режим внутренней оккупации».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«У нас, к сожалению, пока парни держали на востоке фронт, здесь пошла внутренняя оккупация. Я считаю, что у власти находятся не только коррупционеры, но и коллаборанты.

Родилась целая плеяда внутренних политзаложников. Это точно такие же пленные, которых похищают, вывозят в Мариуполь, в Харьков — туда, где очень многие судьи, полицейские готовы выполнять преступные приказы, где ненавидят патриотов во многих случаях», — заявил Семенченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть