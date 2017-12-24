24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

6 592 просмотров

Семенченко сокрушается: Боевиков АТО ненавидят в Харькове и Мариуполе

Украинских боевиков, участников так называемых «добровольческих батальонов», посмевших участвовать в акциях против Петра Порошенко, похищает и пытает СБУ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пока националисты отвлеклись на войну на Донбассе, в Киеве установился «режим внутренней оккупации».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«У нас, к сожалению, пока парни держали на востоке фронт, здесь пошла внутренняя оккупация. Я считаю, что у власти находятся не только коррупционеры, но и коллаборанты.

Родилась целая плеяда внутренних политзаложников. Это точно такие же пленные, которых похищают, вывозят в Мариуполь, в Харьков — туда, где очень многие судьи, полицейские готовы выполнять преступные приказы, где ненавидят патриотов во многих случаях», — заявил Семенченко.