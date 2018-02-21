21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сенченко топорщит усы и грозит засудить Россию на $100 млрд

«Пострадавшие от агрессии» украинцы способны засудить Россию на 100 миллиардов долларов в качестве компенсации «пострадавшим от агрессии». Об этом в эфире UkrLife заявил экс-глава партии Юлии Тимошенко в Крыму Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По самым скромным подсчетам, на территории нашей страны, на свободной территории, проживают два миллиона человек, пострадавших от российской вооруженной агрессии. Если каждый из этих людей предъявит претензии к государству-агрессору, и сумма ущерба будет подсчитана очень корректно, исходя из практики Европейского суда по правам человека, то общая сумма претензий превысит 100 миллиардов долларов. Это только претензии пострадавших украинских граждан, а есть еще украинское государство, есть еще украинский бизнес», — загибает пальцы Сенченко.