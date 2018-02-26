26.02.2018, Киев, Елена Острякова
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Крым, Политика, Россия, Украина

Сенченко заявил, что водной, товарной и энергетической блокады Крыма недостаточно


Украинская власть ничего не делает для возвращения Крыма. Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-руководитель крымской организации партии «Батькивщина» Андрей Сенченко.

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«Я считаю абсолютным тупиком Минск, в котором о Крыме нет вообще ни слова. Он приведет к инфицированию нашей страны, а возвращение Крыма отодвинет еще дальше», — сказал Сенченко.

Он гордится тем, что придумал в 2014 году перекрыть подачу воды в Северокрымский канал, но считает, что этого недостаточно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорить, что энергетической, водной, товарной блокадой Крыма мы вернем Крым – точно нет. Мы должны толкать власть в шею, чтобы образовалась эффективная переговорная площадка для решения всех территориальных проблем нашей страны», — сказал Сенченко.

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