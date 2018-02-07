07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сенсационное разоблачение с трибуны Рады: Когда убивали на Майдане — Порошенко проворачивал аферы с землей

Президент Украины Петр Порошенко провернул целый ряд крупных земельных афер в Киеве, путем подкупа и взяточничества присвоил себе сотни гектаров дорогостоящей столичной земли. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Виталий Куприй, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

По его словам, Порошенко захватывал землю в элитных районах и пригороде Киева, строил торговые центры и «отжал» себе поместье в Козине.

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«Сам Петр Алексеевич Порошенко является известным земельным аферистом. Это человек, который, злоупотребляя своими возможностями, покупая за взятки чиновников, в свое время захватывал и продолжает захватывать земельные участки.

Первая ситуация, которую мы знаем, касается расследования журналистов «Схем» — когда они с господином Кононенко захватили гектар в Царском Селе в столице. Мошенническая схема, ни копейки в бюджет территориальной общины Киева не попало.

Вторая ситуация связана с тем, что завод, который принадлежит президенту Порошенко, я его называю «Ленинская кузня», это больше отвечает духу Порошенко, сейчас он называется «Кузня на Рыбальском», получает стомиллионные льготы по уплате земельных налогов. Территориальная община Киева не получает эти средства, хотя там ведется баснословно прибыльный бизнес и обогащение на оборонных заказах.

Третья ситуация, которую я выяснил своим антикоррупционным расследованием, когда Петр Порошенко в то время, когда происходили расстрелы людей на Майдане, он за спиной киевлян вел переговоры о закупках гектаров земли в Киеве под строительство торгово-развлекательных комплексов по заниженной ценой. По моим подсчетам также до 100 миллионов гривен цена была занижена, и община Киева потеряла.

А недавно, когда я посещал город Козин, я хотел посмотреть, правду ли рассказывают, что и там была земельная афера по захвату базы отдыха, то я направил обращение к господину Гройсману, чтобы он мне разъяснил, на каком основании там сейчас живет президент, каким образом происходил переход права собственности. Господин Гройсман, в нарушение закона не ответил мне», — заявил Куприй.