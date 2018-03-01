01.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Сенсация от Путина: Американской системе ПРО – конец, у России – новое оружие

Россия достойно ответила на вызов США, разместивших системы ПРО по периметру ее границ. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Все эти годы мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», — сказал Путин.

Он напомнил, что ракеты стратегического назначения в мире летят по баллистической траектории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой связи в России созданы и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но высокоэффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы», — сказал Путин.

Также в России разработаны ракеты нового поколения.

«Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат», — сказал Путин.

По его словам этот комплекс придет на смену советскому ракетному комплексу «Воевода», который на Западе называли «сатаной».

«Возможности «Сармата» намного выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых. И самыми современными системами преодоления ПРО», — сказал Путин.

По его словам этот комплекс можно применять в любых условиях. Ограничений по дальности у «Сармата» практически нет. Он способен атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюс.

«Сармат» — это грозное оружие. Никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — сказал Путин.

Во время выступления президента российское ТВ показало кадры полета новой ракеты.

«Видео с ракетным комплексом «Сармат» и заявление Путина о новых типах вооружений станет сенсацией для мировых СМИ. Остальное уйдёт на второй план. Американцы воспримут это как прямой вызов», — прогнозирует политолог Евгений Минченко.

«Вся эта модная мультимедия не для российского, а для американского зрителя. Интересно, Трамп сегодня по будильнику проснется или помощники разбудят. Сейчас начнется в заокеанской прессе», — комментирует военкор Александр Коц.

«Вообще, конечно, невозможно даже представить, какая сейчас паника в мире!» — отмечает телеведущая Ольга Скабеева.