02.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Сенсация от Януковича: он разговаривал с севастопольцами 23 февраля 2014 года

Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что он общался с участниками Митинга Народной Воли в Севастополе 23 февраля, с которого началась Русская весна в 2014 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я своими глазами видел 23 числа людей в Севастополе, которые закончили митинг и шли в центре города, обсуждали ситуацию в Киеве. Мне удалось переговорить с этими людьми. Я услышал от них огромную тревогу за свою безопасность и желание найти защиту у России», — сказал Янукович.

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Поверить в это сложно, если вспомнить, как заботился Янукович о личной безопасности в бытность президентом. Вряд ли бежавший из Киева президент решился пообщаться с горожанами, которые в те дни были настроены очень решительно и винили его за неприменение силы на Евромайдане. Скорее всего, Янукович всю информацию получил от главы городской госадминистрации Владимира Яцубы, встречу с которым он сегодня также подтвердил.

«Он мне рассказал, что народ настроен очень решительно. Он тоже был на этом митинге», — сказал Янукович.

Он несколько раз повторил, что крымчане «сделали вынужденный выбор» из страха за свою безопасность.

«Никакой информации о подготовке в Крыму вооруженного захвата мне не поступало ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти. Я уверен, что это все выдумки и попытки нынешней власти оправдаться за бездеятельность и за фактическую сдачу Крыма», — сказал Янукович.