24.01.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Украина

Сербский снайпер ДНР затроллил замглавы Миссии ОБСЕ вопросом о детях


Замглавы Миссии ОБСЕ Александр Хуг, посетивший с визитом Донецк, не нашёлся что ответить сербскому добровольцу, ставшему на защиту ДНР, Деяну Беричу, на вопрос, сколько детей погибло на украинской стороне с начала войны от «донецких террористов».

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Вопрос прозвучал во время пресс-конференции замглавы миссии ОБСЕ в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 2017 год специальная мониторинговая миссия получила и подтвердила информацию о 478 случаях жертв среди мирного населения. Из них 86 убитых и 392 раненых, из них приблизительно 40 – дети. Из этих сорока количество убитых и раненых вы можете получить, ознакомившись с нашими отчётами. Это общая цифра», – ответил Хуг.

Деян Берич ещё раз уточнил свой вопрос: «Сколько погибших детей с украинской стороны, а сколько – с нашей?». Эта информация интересует не только жителей ДНР, но и сербов, добавил боец.

Замглавы ОБСЕ снова указал на количество случаев насилия, описанных в отчётах, отметив, что на мониторинговую миссию возложена задача только наблюдать.

«И вместо того, чтобы указывать пальцем на виноватых, я бы призвал всех смотреть в лицо фактам и для начала читать хотя бы наши отчёты. Если вы будете их читать, то получите ответ на свой вопрос», – сказал Александр Хуг.

С таким мастерским подходом к ответам на прямые вопросы Деки посоветовал Хугу заниматься политикой.

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