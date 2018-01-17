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17.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Доходы политиков, Общество, Украина

Сеть «порвало» видео Луценко, танцующего с собакой


Видео, на котором генеральный прокурор Украины Юрий Луценко танцует с собакой, было выложено в Интернете.

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На видео Юрий Луценко танцует с большой собакой в холле богатого дома. За кадром слышен смех женщины, которая ведет запись.

Судя по всему, сюжет был снят в особняке генпрокурора площадью 859 кв м. При этом записана недвижимость на отца супруги Луценко Ирины, который «всю жизнь проработал на автобазе в Дубно».

О том, что майданный генпрокурор живет в особняке ничем не хуже особняка Виктора Пшонки — генрокурора времен Виктора Януковича, стало шировко известно в ноябре прошлого года, когда организация «Автомайдан» провела под строением акцию протеста.

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