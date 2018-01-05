 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина

Сеть шокировало раскрытие украинкой темы сисек под посольством США


Под зданием американского посольства в Киеве прошла акция протеста, организованная скандальным движением Femen, сообщает «Страна».

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Одна из активисток разделась наголо, на ее теле красовалась надпись «Мистер Большая Кнопка».

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, FEMEN раздели американского президента у входа в посольство Соединённых Штатов в Украине. Таким образом движение FEMEN сатирически отреагировало на войну «красных кнопок» и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками: Дональдом Трампом и Кин Чен Ином», — говорится в заявлении организации.

В руках участница перформанса держала чемодан с надписью «Ядерный футбол».

«FEMEN призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!», — заявляют активистки.

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