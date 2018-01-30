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Севастополь отказался платить Порошенко и Коломойскому
Депутаты Заксобрания Севастополя сегодня провалили законопроект о возмещении стоимости национализированного имущества украинским собственникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Речь идет об объектах до 2014 года принадлежавших Петру Порошенко и Игорю Коломойскому.
Как разъяснил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, проект документа подготовлен по поручению федерального правительства.
«Если мы примем закон о компенсации при национализации, то бывшие собственники будут обращаться в наши суды. Если мы не примем закон, то у них будет только один путь – в международные суды. И мне не хочется, чтобы имущество России где-то и кем-то арестовывалось», — поддержал законопроект депутат и лидер городской организации «Единой России» Борис Колесников.
Однако депутаты из группы Алексея Чалого проголосовали против. Примечательно, что в феврале 2015 года они голосовали против национализации Севморзавода, принадлежавшего Петру Порошенко, и судьбу предприятия решало городское правительство.
«У нас нет законодательных актов Севастополя, которыми бы регулировались вопросы национализации. Следовательно, процесс национализации в законном русле у нас не проводился», – разъяснила позицию депутатов председатель севастопольского закса Екатерина Алтабаева
Метки: Борис Колесников, Екатерина Алтабаева, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Рустэм Зайнуллин, Севастополь, Севморзавод
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