10.01.2018, Киев, Игорь Петров

6 179 просмотров

Шабаш националистов на Украине достал уже и европейцев

Постоянно вспыхивающие межнациональные и конфессиональные конфликты на Украине становятся очередной точкой конфликта между официальным Киевом и ЕС. Такое мнение на пресс-конференции высказал украинский политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Еще одной конфликтной точкой между ЕС и Украиной будет гуманитарная повестка, по крайней мере, с отдельными членами ЕС. Все что связано с вопросами языка (Законом об образовании), вопросами истории, религии. Это будет тем, что однозначно будет блокировать какой-либо диалог между Украиной и ЕС.

Есть уже конкретные заявления и от Венгрии, и от Польши о том, что они не собираются с этим мириться и будут жестко отстаивать свои национальные интересы в том виде, в каком они это видят.

Даже если брать последние события по той же блокаде Киево-Печерской Лавры, которая началась на днях, то мы видим, что уже ряд священнослужителей Католической Церкви выступили в защиту и считают, что это однозначно не способствует урегулированию ситуации в Украине в гуманитарном аспекте. И это только ведет к разжиганию религиозных войн, что, естественно, тоже не будет поддерживаться никакими элитами в ЕС.

Беда в том, что в Украине есть ряд политиков, которые хотят разыгрывать эти гуманитарные карты, — чтобы, во-первых, хоть как-то отвлечь внимание от внутренних социально-экономических вопросов, а, во-вторых, подбить под себя «ядерный» ультраправый электорат. А то, что это нанесет огромный ущерб политической, социальной и религиозной ситуации в стране, их не интересует. Они будут разжигать ненависть и сеять рознь в стране», — сказал Молчанов.