04.02.2018, Киев, Игорь Круглов

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Шабаш в Киеве: Нацисты и меджлисовцы пытались захватить храм УПЦ МП

К полудню субботы 3 февраля несколько сотен верующих канонической Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) собрались в Киеве у Десятинного монастыря, чтобы противостоять его захвату, запланированному неонацистами.

Ранее члены молодежной группировки «С14», внесенной ООН в список террористических организаций, объявили о том, что намереваются провести у монастыря митинг в защиту неких «архитекторов» Алексея Шемотюка и Александра Горбаня. Эти двое киевлян пытались поджечь храм ночью 25 января, но были задержаны полицией. После чего радикалы объявили об «акции протеста», чтобы под данным предлогом попытаться захватить храм.

Они заявили, что подобным образом пытаются привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории якобы захвачена «москальскими попами».

Рядом — фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который, по словам задержанных участников нацистского шабаша, символически якобы хотят застолбить за собой «агенты враждебного государства».

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Информация о новом готовящемся нападении на святыню стала известна братии и прихожанам Десятинного монастыря, и те в соцсетях обратились к верующим УПЦ МП с просьбой встать на защиту храма и спасти его от поругания.

Вот что говорилось в братском сообщении:

«Дорогие братия и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы.

В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы встать на защиту Альма Матери Церквей Киевской Руси-Десятинного храма. Если сегодня снесут Десятинный храм, завтра радикалы придут в ваши храмы. Мы должны объединиться воедино и показать, что с Нами Бог, и вместе мы сила».

Молебен с акафистами начался на площади перед обителью, как и было запланировано, в 11 часов. Уже тогда к нему присоединилось не менее 200 человек – мужчин, женщин, детей. Их число стало увеличиваться и к полудню достигло не менее 400. Верующие повторяли слова молитв и песнопения.

Нацистские младо-радикалы кучковались возле Исторического музея и чуть левее от храма, неподалеку от старинного здания, которое, как недавно сообщали в СМИ, всеми правдами и неправдами получил от городской власти для собственных нужд так называемый патриарх «УПЦ-КП» «Филарет».

Бывший экзарх Украины, а ныне анафематствующий главраскольник Денисенко, и является самым главным подстрекателем праворадикальных хунвейбинов для нападения на святую Церковь. Он не только обустраивает свои роскошные хоромы рядом со святым местом, но и посягает на само это место.

Радикалы установили громкие динамики, через которые начали транслировать песни рок-групп. Затем неонацисты принялись скандировать «Героям слава – Смерть ворогам», пытаясь заглушить слова святых молитв. Но это им не удалось. Православные христиане пели молитвы вместе с настоятелем и братией, будучи готовыми в любой момент встать грудью на защиту своей веры и святыни.

На улице очень холодно, но большинство мужчин слушало более чем двухчасовую службу с непокрытыми головами.

Сразу после 12.00 вдруг раздался гул злобных голосов. Это были протяжные крики нацистов, скандирующих антицерковные и антироссийские речевки.

Боевики из «С14» — их определить нетрудно и по «фирменным» нашивкам на куртках и по по балаклавам — пытались внедряться в ряды верующих.

Одному из провокаторов удалось приблизиться к читающим молитвы священнослужителям. Там он внезапно расталкивает молящихся, пробует отобрать у них иконы и ворваться в храм. Но его затея встречает быстрое сопротивление. Провокатора хватают и выбрасывают за пределы молитвенного стояния.

Верующие продолжают еще активнее и усерднее молиться. Несмотря на то, что в поле зрения появляются известные организаторы массовых беспорядков и эксцессов – Дмитрий Корчинский, «свободовец» Игорь Мирошниченко, телеведущий с канала «Эспрессо ТВ» Богдан Буткевич – тот самый, который в 2014 году предлагал убить 1,5 миллиона жителей Донбасса «для украинского интереса».

Корчинский делает «рекогносцировку», обходя по кругу участников стояния. Вероятно, размышляет, давать ли своим «воякам» сигнал к нападению. Звуки музыки и бандеровских речевок усиливаются – ненавистники Церкви установили мощный динамик. Усиливается и напряжение среди присутствующих.

Некие молодые девицы и парни вскидывают плакаты с нецензурными и хульными антицерковными лозунгами.

Но молитвы христиан звучат громче. И — это действительно чудо – голоса врагов начинают стихать.

Ближе к 13.00 слева от храма выстраивается цепь спецназовцев из Национальной гвардии Украины, одетых по боевой форме. До этого за развитием ситуации наблюдали лишь десятка полтора-два абсолютно аморфных полицейских, которые ни во что не вмешивались, а лишь лениво ходили по периметру.

Теперь же, судя по всему, поступила команда начальства – вероятно, вынужденная – подготовиться к серьезному предотвращению столкновений, если таковые произойдут.

Команда эта не могла быть вызвана ничем иным, кроме как обращением наместника монастыря архимандрита Гедеона (гражданина США и обладателя американских наград за мужество) к президенту США Дональду Трампу и высокопоставленным американским дипломатам с просьбой защитить храм, который построен в честь знаменитой Десятинной Церкви – великой святыни православного народа.

Становится ясно, что сегодня нацисты на штурм пойдут вряд ли. И хотя они продолжают визжать и вскидывать свои плакаты с надписями «УПЦ МП – Кремль и ФСБ», приходит ощущение победного перелома.

Православные журналисты задают вопросам юношам и девушкам, пришедшим участвовать в нападении на Церковь и выкрикивающим оскорбления, пробуют вести с ними просветительские беседы.

Одна из таких молодых участниц на вопрос, в какой конфессии ее крестили, отвечает: «В сатанинской». Комментарии, как говорится, излишни.

Неподалеку от молящихся вздернуты несколько флагов – жовто-блакитный, красно-черный и … флаг запрещенного в РФ меджлиса, нашедшего приют в Киеве после того, как Крым вернулся в Россию. Объяснений, что делают тут меджлисовцы, и причем их флаг, некоторое время не находится.

Наконец, известный православный журналист Дмитрий Скворцов шуточно проясняет ситуацию: «Они здесь, потому что их предки этот храм разрушили».

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Да, действительно, уже можно шутить. «Нацики» явно обескуражены. И хотя еще топорщатся, кричат, кривляются, все более ясно, что они «отползают».

В прежние времена на Руси во время угроз для Церкви и храмов били в набатный колокол, чтобы созвать верующих на защиту святынь.

Монастырская братия ударила в набат по Интернету, и сотни верующих пришли, чтобы не позволить беснующимся радикалам посягнуть на святой храм. И по молитвам верных Господь оградил его.