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Шах и мат: Украинской делегации в Минске вручили список военных преступлений ВСУ
Представители республик Донбасса сегодня на переговорах в Минске вручили украинской делегации список военных преступлений ВСУ, зафиксированных в последние дни.
Об этом рассказали в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По данным республики, Украина неоднократно нарушала дополнительные меры для обеспечения режима прекращения огня.
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Это запрет на ответный огонь, запрет на любое продвижение вперёд, запрет диверсионно-разведывательной деятельности, необходимость проведения разбирательств и обнародования их результатов, применение соответствующих дисциплинарных мер к нарушителям.
«Украинская сторона продолжает саботировать эти дополнительные механизмы, которые были предложены СММ ОБСЕ и могли бы послужить устойчивому прекращению эскалации на линии соприкосновения сторон. В этом контексте представители ДНР заявили о самых вопиющих фактах агрессии украинских силовиков во время действующего перемирия:
14.02 – обстрел двух школ в Докучаевске, в которых во время занятий находилось около 400 детей;
16.02 – обстрел Горловки;
17.02 – обстрел населённого пункта Коминтерново;
21.02 – обстрел населённого пункта Гольмовский;
22.02 – обстрел санитарного автомобиля, вывозившего раненого;
25.02 – обстрел населённого пункта Зайцево;
26.02 – обстрел Докучаевска, при котором была уничтожена машина, развозившая хлеб в прифронтовые районы, и ещё один обстрел вечером», — отметили в СЦКК.
По всем указанным инцидентам от украинской стороны не последовало никакой реакции, разбирательства не проводились и не обнародовались.
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