16.02.2018, Селидово, Анастасия Самойлова

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Шахтёры Донбасса идут за зарплатой в Киев

Возле здания государственного предприятия «Селидовоуголь» уже второй день проходят акции протеста горняков. Вчера вечером они ворвались в административное здание и заявили, что в случае невыплаты им зарплаты, пойдут на Киев.

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Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Орбита», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал, что возле государственного предприятия «Селидовоуголь», которое находится под контролем Киева, уже второй день проходит акция протеста шахтёров Донбасса, которым уже несколько месяцев не выплачивают зарплату.

Беспорядки, начавшиеся под главным зданием управления шахты ещё вчера днём, уже к вечеру переросли в более решительные действия: шахтёры перекрыли дороги, не пустив автобусы с рабочими.

Отметим, что изначально руководство пообещало погасить все задолженности по зарплате уже в эту пятницу. Теперь же срок выплат сдвинулся до понедельника.

После того, как к протестующим никто из администрации предприятия не вышел, они приняли решение организованно войти в административное здание. Шахтёры сломали турникет и направились в актовый зал, где генеральный директор шахты также подтвердил, что делает всё возможное, и что заработная плата будет в самое ближайшее время.

Шахтёры, с подачи лидеров профсоюза, приняли решение в понедельник ехать в Киев, и уже там требовать ликвидировать задолженность по зарплате, возврата господдержки, о чём было сообщено и профильному министру, и его заместителю.