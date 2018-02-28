28.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Шахтёры Западной Украины угрожают Порошенко бунтом

Украинская угольная промышленность стоит на грани полного краха. Оставшиеся в стране шахтёры уже готовы к походу на Киев с целью проведения акций протеста.

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине продолжается геноцид угольной промышленности, непосредственно на Волыни.

Я устал говорить, что никто не слышит ни шахтёров, ни представителей местного самоуправления, ни меня как представителя власти.

На сегодняшний день единственная строящаяся на Украине шахта в этом году получила 10 млн гривен. Данной суммы для шахты катастрофически не хватает, и она оказалась под угрозой закрытия. За последние двадцать лет в эту шахту было вложено больше 20 млрд гривен, и с её закрытием эти деньги попросту будут выброшены на ветер», − заявил депутат.

Гузь рассказал о забастовке шахтёров на Волыни, которые не хотели подниматься из забоя, пока им не выдадут их зарплату.

«Что касается двух других действующих шахт, то они тоже закрываются. Два месяца назад шахтёры данных шахт не выходили из забоев и требовали свою зарплату за 5 месяцев.

Несколько дней назад шахтёры шахты №9 взяли за горло своего директора и выкинули его, по причине того, что он представляет «смотрящих». Данные вещи правительство Украины скрывает и всячески пытается покрывать», − сообщил он.

«В конце декабря я просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана посодействовать, чтобы министр угольной промышленности Насалик приехал на Волынь. Этот человек боится шахтёров и за два года на должности министра угольной промышленности ни разу не приехал на Волынь. Фактически угольную промышленность бросили на произвол судьбы. Сейчас речь идёт даже о том, чтобы закрыть все шахты на Украине и покупать уголь у агрессора.

Правительство плюёт на интересы шахтёров, и это может привести к большим проблемам. На сегодняшний день уже все шахтёры готовы хоть завтра идти на Киев», − заявил Игорь Гузь.