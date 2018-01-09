09.01.2018

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Шансы Вятровича на дальнейший развал Украины оказались не нулевыми

Инициатива директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о признании «оккупацией» советского периода украинской истории имеет все шансы на практическую реализацию с неприятными для Украины последствиями, пишет «Российская газета».

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Издание отмечает, что Вятрович предложил официально признать преемственность современного украинского государства от УНР, существовавшей преимущественно «на бумаге» с ноября 1917 по февраль 1920 года, и закончившей свое существование с бегством Семена Петлюры во Францию.

В публикации обращается внимание, что даже на Украине нашлись те, кто тут же объяснил Вятровичу юридические перспективы отказа от наследия УССР и «обращения к корням». Многие напомнили, что бесспорный факт: в составе УНР на момент ее образования не было не только Крыма и Донбасса, но также Харьковской, Одесской, Николаевской и других южных областей.

«Сколь глупо не звучало бы заявление Вятровича, следует напомнить, что УИНП является органом исполнительной власти, имеет право законодательной инициативы, и поэтому шансы на реализацию его инициативы не нулевые. В конце концов, Вятровичу не впервой ставить Украину в неудобное международное положение: именно благодаря беззаветной любви этого человека к Бандере в минувшем году резко ухудшились отношения Киева и Варшавы, а сам он возглавил список украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу», — напоминает «РГ».