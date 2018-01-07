 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
07.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Галичина, Д.Б., Украина

Шок: Депутат-майданщик Парасюк превратил в хлев городскую квартиру


Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию семейного празднования Рождества в квартире одиозного депутата Верховной Рады и героя Майдана Владимира Парасюка.

«Полчаса работы, и городская квартира превращается в хлев. Поросюки на сене. Неореализм. Начало 21 века», — комментирует политический обозреватель Алексей Блюминов.

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