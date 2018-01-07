07.01.2018, Киев, Михаил Рябов

4 726 просмотров

Шок: Депутат-майданщик Парасюк превратил в хлев городскую квартиру

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию семейного празднования Рождества в квартире одиозного депутата Верховной Рады и героя Майдана Владимира Парасюка.

«Полчаса работы, и городская квартира превращается в хлев. Поросюки на сене. Неореализм. Начало 21 века», — комментирует политический обозреватель Алексей Блюминов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте