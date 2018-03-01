|2 205 просмотров
Шок для ультрапатриотов: «Агрессор» продолжает наращивать объем инвестиций в Украину
Объемы прямых зарубежных инвестиций в экономику Украины из Российской Федерации после Майдана только выросли.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом в своем блоге рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Думаю некоторые наши ульрапатриоты будут в шоке, но это действительно факт — объемы прямых зарубежных инвестиций в экономику Украины из России растут после Майдана. Это в основном инвестиции в капитал украинских банков с российским капиталом и пищевую промышленность Украины. Доля России о общей сумме прямых зарубежных инвестиций в Украине составляет 12%», — сообщил экономист.
При этом он утверждает, что все украинские «патриоты», которые сейчас работают президентами и разными руководителями Украины имеют свой бизнес в России и деловые связи с российским бизнесом».
«Это еще раз показывает: не обращайте внимание на лозунги, смотрите на деньги», — пишет Охрименко.
На приведенный экспертом диаграмме можно увидеть, что в период с 2009-го лишь в 2014 году объем российских инвестиций в Украину сократился более чем на миллиард долларов, но все последующие годы продемонстрировали обратную динамику. И если в 2014 году общая сумма российских инвестиций в Украину составляла 2,34 миллиарда, то в 2017-м — уже 4,6 миллиарда долларов.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Госдуме удивились росту товарооборота с бандеровской Украиной.
Читайте также: В Раде истерика из-за роста товарооборота с «оккупантом».
Метки: Александр Охрименко, Инвестиции, Российские банки на Украине, Украина после Майдана
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.