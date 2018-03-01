01.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Шок для ультрапатриотов: «Агрессор» продолжает наращивать объем инвестиций в Украину

Объемы прямых зарубежных инвестиций в экономику Украины из Российской Федерации после Майдана только выросли.

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Об этом в своем блоге рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Думаю некоторые наши ульрапатриоты будут в шоке, но это действительно факт — объемы прямых зарубежных инвестиций в экономику Украины из России растут после Майдана. Это в основном инвестиции в капитал украинских банков с российским капиталом и пищевую промышленность Украины. Доля России о общей сумме прямых зарубежных инвестиций в Украине составляет 12%», — сообщил экономист.

При этом он утверждает, что все украинские «патриоты», которые сейчас работают президентами и разными руководителями Украины имеют свой бизнес в России и деловые связи с российским бизнесом».

«Это еще раз показывает: не обращайте внимание на лозунги, смотрите на деньги», — пишет Охрименко.

На приведенный экспертом диаграмме можно увидеть, что в период с 2009-го лишь в 2014 году объем российских инвестиций в Украину сократился более чем на миллиард долларов, но все последующие годы продемонстрировали обратную динамику. И если в 2014 году общая сумма российских инвестиций в Украину составляла 2,34 миллиарда, то в 2017-м — уже 4,6 миллиарда долларов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Госдуме удивились росту товарооборота с бандеровской Украиной.

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