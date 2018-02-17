17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Шок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!

Ведущую и гостей украинской радиостанции «Громадське радио» шокировал дозвонившийся из Донецка военный. Человек, представившийся Ильей, заявил, что крымчане самостоятельно сделали свой выбор и ушли в состав России вместе с полуостровом, в Киеве к власти пришли преступники, а государства Украина уже не существует.

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«Вот вы говорите: «аннексия Крыма», «аннексия Крыма». А не кажется ли вам, что люди сами сделали свой выбор? Даже та же самая большая часть военных сделала свой выбор, перейдя на российскую сторону. Вы посмотрите на эту часть в Крыму», — заявил Илья.

В ответ на это радиоведущая попыталась обвинить дозвонившегося в «измене Родине»: «Илья, послушайте меня — измена присяги одному государству и принятие присяги другому государству является изменой?».

На что военнослужащий ДНР заявил, что все проблемы начались с госпереворота в Киеве.

«Теперь услышьте вы меня, люди, поймите, какая присяга, когда был переворот власти, когда захватили власть незаконно, какая присяга, какая речь о присяге — военный переворот был… Государства, как такового государства Украина, уже давно не существует с 14-го года. Здесь сидят самозванцы. Вы посмотрите, кому вы поклоняетесь — нацистам, которые вырезали людей во время войны — Бандере, Шухевичу», — заявил Илья.