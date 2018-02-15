15.02.2018, Докучаевск, Николай Кузнецов

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Шокирующие подробности обстрела ВСУ школы-интерната

Украинские военные, которые обстреляли школу в Докучаевске, прекрасно понимали, что ведут огонь по жилому объекту.

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Об этом рассказал военкор МО ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вооружённые силы Украины вели огонь по школе с позиций, находящихся на соседнем терриконе. Огонь вёлся из БМП-2 и гранатомётов. Попадания пришлись на учительскую и коридор, куда выходят двери учебных кабинетов. Также ВСУ обстреляли Докучаевскую школу-интернат №27. В данном учебном заведении учатся дети с лёгкой умственной отсталостью. Там они не только учатся, но ещё и живут. Украинские военные вели огонь по спальному корпусу как раз в тот момент, когда дети спали», − сообщил военкор.

Он также уточнил, что кроме учебных заведений пострадал жилой дом, где почти полностью сгорела квартира.

«Также обстрелу со стороны ВСУ подвергся жилой дом по адресу улица Мельникова, 22. Попадание снаряда в одну из квартир вызвало возгорание мебели. В результате пожара квартира почти полностью выгорела», − добавил Астрахань.